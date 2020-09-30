新冠肺炎：軍艦再創紀錄　無間斷值勤208天

美國海軍周二（29日）宣布，一艘神盾驅逐艦以208天，刷新該國水面軍艦連續在海上值勤的最長日數紀錄，比今年較早時才創下的舊紀錄多出一天。這反映新冠肺炎對美軍艦隊的影響，軍艦被迫取消訪問港口，減少船員感染的風險。

截至上周六（26日），美軍神盾驅逐艦斯托特號已連續在海上值勤超過半年。它隸屬於艾森豪威爾號航空母艦打擊群，部署期間主要在中東海域巡航，包括曼德海峽及霍爾木茲海峽。除了斯托特號外，其餘打擊群的艦艇今夏已返回在美國的母港，至於舊紀錄正是由艾森豪威爾號及神盾巡洋艦聖哈辛托號創下。

美軍另一航空母艦羅斯福號半年前爆發疫情，被迫中斷部署及臨時停靠關島，安排全體船員登岸檢疫隔離，最終超過1000人確診，其中一人不幸病逝。軍方事後取消海外值勤的軍艦，部署期間訪問外國港口休整的安排，其後放寬容許軍艦在指定的海外美軍基地停靠，以免新冠病毒「登艦」，影響艦隊調動。

不過，海軍作戰部長吉爾代上月承認，新安排意味船員留在海上的時間更長，令他們承受更多的壓力，並損害部署期間的生活質素。對於今次斯托特號刷新紀錄，美軍表示非常自豪，指該艦在中東海域確保了航行自由，並在新冠肺炎疫情及地區緊張局勢不確定的雙重夾擊下，展現出勇氣、英勇及正值的特質。