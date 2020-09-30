總統選舉辯論會場附近示威　不滿氣候危機未納入議題

美國總統選舉首場辯論於美東時間周二（29日）晚上開始前，國內的示威浪潮不息。數百名關注氣候變化及種族歧視問題的社運人士，當日在俄亥俄州克利夫蘭的辯論會場附近示威，要求當局問責並尋求公義，同時不滿氣候危機未納入

總統選舉首場辯論在克利夫蘭凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）舉行，約14個不同性質的組織於周二下午5時許在附近的大學圈舉行示威，並沿既定路線遊行，當中不乏凱斯西儲大學的學生。有示威者舉起「人權不容爭議」、「如果你不憤怒，你沒有在聆聽」、「為所有人的環境公義」等口號牌及橫額。

翌日要接受移植手術的25歲腎病患者麥克法登（Alex McFadden）堅持到場，稱：「對我來說，來到這裏發聲非常重要。」他認為，國內的警察執法出現巨大問題，他們出現很多不應有的責任，而很多少數族裔沒得到應有的尊重。

另有年輕示威者指出，西岸山火及颶風災難四起，不滿總統選舉首場辯論沒有把氣候危機納入議題。有凱斯西儲大學的22歲學生表示：「作為年輕人，氣候對我們真的很重要。」示威者指出環境種族主義的問題，貧窮的有色人種更受環境破壞影響，環境公義意味着種族公義。

示威現場大致和平，當局派出警員到場戒備。有示威者明言，對有警員出現感到不舒服，強調「這場示威亦是抗議有軍警來到我們的城市這一事實」。