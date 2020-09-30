辯論首戰：特朗普連番打斷發言　拜登反斥小丑騙子

美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登，周二（29日）在總統選舉首場辯論上針鋒相對，憤怒的插嘴及激烈的指控充斥現場。特朗普連番在拜登發言時打斷，拜登則多次狠斥對方是「小丑」及「騙子」，可謂一場混戰，連主持人華萊士也難以「控場」。

特朗普和拜登的辯論中，經常出現打斷發言的場面，演變成互有互說，「疊聲」情況多次出現，辯論在頭20分鐘就陷入混亂。特朗普不斷打斷拜登在最高法院和醫保問題上每一個回答，以及拜登對他的反駁。拜登在辯論進行到18分鐘時，終忍不住問：「你可以閉嘴嗎？」但特朗普無視拜登繼續發言。

在華萊士提出有關醫保計劃的問題時，他話未說完，同樣接連給特朗普打斷。華萊士遂提醒對方，「你是和他（拜登）辯論，不是我」。特朗普其後回應稱：「首先，我以為我在和你辯論，不是和他，但這沒所謂，我並不驚訝。」

辯論中亦不乏近乎人身攻擊的罵戰，拜登多次諷刺特朗普是「小丑」及「騙子」，稱：「很難與這個小丑溝通」、「你知道這小丑在做甚麼嗎」、「所有人都知道他是大話精」。特朗普亦不甘示弱，對拜登說「別跟我說聰明此詞，你沒有聰明的地方」。特朗普又嘲笑拜登不舉行競選集會是因沒人捧場，華萊士聽後亦忍俊不禁。

有網民直言，今次特朗普和拜登在辯論中干擾、相聲、互喊不斷，認為在下一場辯論中應控制一下他們的咪高峰，例如未到發言時間，就把該人的咪高峰滅聲。