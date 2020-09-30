辯論首戰：網民不滿特朗普拜登表現　嘲似小孩吵架

美國總統特朗普和民主黨總統候選人拜登，在總統選舉首場辯論中唇槍舌劍，在大選前最後5周爭取更多選民支持。不過大多數選民表示，今次辯論不會改變他們的投票意向；而辯論直播期間，網民回應傾向負面，有人更直嘲二人似孩子吵架。

辯論直播期間，特朗普未進場前已有網民根據過往的記者招待會經驗，諷刺「特朗普又要遲到了」；亦有人稱希望拜登今天睡了個好覺，可以有條理回答問題，暗指他精神健康狀況欠佳。

兩人就不同議題展開辯論時，網民都忍不住在留言區回應及抨擊。談及奧巴馬醫保時，有人失望問為甚麼不包括醫療保險，因為對很多人來說，它比最高法院更重要。特朗普多次干擾拜登發言，有網民則諷刺「你為甚麼想讓一個連一句話都說不完的人當你的總統？特朗普就是所有這些問題的答案。」「特朗普瘋了。他真的不想再當總統了。讓我們幫他。」「特朗普不知道如何等待輪到他的機會，他就是那個任性的孩子。」

有關稅款問題上，有人諷刺特朗普指「拜登沒有在他的納稅申報單中披露（少交稅）」，並指他關於前總統奧巴馬、民主黨、媒體和他的稅收等發言都是謊話；但同時認為拜登及佩洛西等人亦是政客，而政客不會誠實。有人則質疑，奧巴馬和拜登以往政績未惠及美國人，認為特朗普其實是在為國家做偉大工作；甚至有網民稱「讓美國再次除掉特朗普」（MAKE AMERICA TRUMPLESS AGAIN），引來網絡另一番激辯。

辯論進入最後一個環節「選舉誠信」時，有網民稱整個辯論簡直就是「做騷」，特朗普及拜登其實只是試圖猛烈抨擊對方，焦點未有放在政策上。有人更失望稱，「這場辯論證明我們不需要這兩人中的任何一個上台」，指這場辯論已經偏離了軌道。

拜登在辯論期間一度避談上任後是否會重組法院，令很多網民大感失望，有人直言他沒有回答這個重要問題，為此絕對不會投票給他，甚至有人調侃「拜登很擔心，因為他不尊重法律」。有網民認為拜登表現成熟，未有打斷特朗普的話；但立即有人指出拜登也有失態叫特朗普「閉嘴」，批評對方是種族主義者和小丑。