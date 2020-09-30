辯論首戰：3分2民眾觀戰　87%稱難改投票意向

在美國總統選舉首場辯論前夕，霍士新聞美國蒙茅斯大學（Monmouth University）一項民調顯示，近三分之二美國選民表示，會觀看總統特朗普與對手拜登周二（29日）的首場辯論，但當中87%受訪者稱投票意向已決，候選人的辯論表現亦難以改變他們的心意。

蒙茅斯大學在上周四（24日）至周日（27日）訪問809名已登記選民，有74%受訪者表示會觀看辯論。惟當中只有3%受訪者表示，兩位候選人在辯論期間的表現很可能會影響其選票去向，10%受訪者認為有機會造成影響，其餘大多數則稱辯論表現不會改變他們投票的決定。

另外多個有關辯論6大議題的民調顯示，約56%的受訪者表示不贊成特朗普在現階段提名最高法院大法官，但在搖擺州的大多數受訪者贊成此決定。而不滿特朗普應對疫情措施的受訪者，比認同的多15個百分點；65%人傾向不相信特朗普公布的疫情資訊。

此外，有55%受訪者認為特朗普應為美國經濟下滑負責，49%人指聯邦政府對疫情下的經濟支援不足。在大選安全方面，51%人認為特朗普鼓勵選舉干預情況；38%人則認為他改善選舉安全問題。而在種族問題方面，有61%受訪者認為，特朗普處理示威的手法令局勢更嚴峻；45%人認為拜登會處理得更好。