辯論首戰：六大主題重點重溫

美國今屆大選的首場總統候選人辯論結束，總統特朗普及民主黨候選人拜登在辯論期間，多次「疊聲」及打斷對方發言，令主持人華萊士難以控場。本場辯論主要圍繞「最高法院」、「新冠肺炎」、「經濟」、「種族」、「過往履歷」及「選舉誠信」6大主題，以下為各主題的辯論重點一覽。

1.最高法院

特朗普指應盡快填補大法官空缺，又稱獲其提名的候選人巴雷特是一名非凡的法官。拜登則認為應在大選結束後才開始提名階段，直至新任總統上台。

2.新冠肺炎

拜登指摘特朗普未有認清疫情，應對不力，更多次提到他沒有全盤計劃應對，犧牲超過20萬人命。特朗普反指拜登是「社會主義者」，會對中國解封邊境，歡迎中國旅客入境。

3.經濟

特朗普就美國從新冠肺炎疫情復甦一事，抨擊拜登會令美國停頓，拜登反駁富商在疫情期間沒受影響。特朗普被問及稅務問題，否認自己無交所得稅。

4.種族

拜登批評特朗普是「種族主義者」，試圖製造種族分裂。特朗普則指現時出現反種族主義暴力示威的地方，大多是民主黨控制，他又拒絕譴責白人至上主義者，認為暴力問題是左翼造成，非右翼。

5. 過往履歷

特朗普數出任內政績，包括軍事、最高法院大法官提名。拜登則指美國在特朗普的領導下日漸成為「更弱、更貧窮、更分裂及更暴力」的國家。

6.選舉誠信

拜登斥特朗普威嚇選民不要出來投票的伎倆，而自己則呼籲選民踴躍投票，決定未來4年的發展。特朗普繼續指郵寄投票有問題，會導致前所未有的選舉舞弊災難，籲選民親身投票。