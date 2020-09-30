辯論首戰：特朗普否認無交稅　讚自己避稅聰明

美國總統特朗普在周二（29日）完成首場總統候選人辯論，其個人稅務問題成為焦點，他否認自己無交所得稅，又指自己比老師交得更少稅是因為奧巴馬政府的稅務政策，稱自己聰明，懂得利用稅務減免。

美媒日前踢爆特朗普過去15年期間有10年無交所得稅，2016年及2017年上任後只繳交750美元（約5850港元）。主持人華萊士問及此事，特朗普否認，聲稱自己在2016年及2017年交了數百萬美元稅款，又指當選前、做地產商時期一年繳了3800萬美元（約2.96億港元），一年交了2700萬美元（約2.1億港元）。拜登不斷要求特朗普提供稅務申報單。

特朗普續指，他只是跟從由前朝，包括奧巴馬政府制定的稅則，他說：「我不想交稅，在我上台前我是私人發展商，是生意人，與其他商人一樣，笨蛋才會遵守法律。」特朗普又指自己交比教師還要少的稅是因為自己聰明，懂得利用稅務減免。

特朗普兩度提及亨特，第一次是在辯論經濟議題時，拜登批評特朗普的對華經濟政策無效，美國對華仍有巨大貿易逆差，特朗普於是提及亨特反擊，指亨特在擔任烏克蘭能源公司BHR時有不當行為，指控拜登「中國享用你（拜登）的午餐，你的兒子參與其中並拿了數十億美元來管理」，又指莫斯科市長妻子向亨特提供350萬美元（約2730萬港元），質問「他（亨特）做了甚麼可獲此巨額？他與BHR有何關係？」拜登稱上述指控失實，又指亨特與BHR無關。

拜登後來提及已故長子博．拜登（Beau Biden）曾在伊拉克服役一年，指他是愛國者。特朗普打斷拜登，稱：「你是否說亨特？」拜登回應指「我說的是博．拜登」。特朗普回應指不認識博．拜登，並對拜登說：「亨特在你當副總統前沒有工作，當你上台他就在烏克蘭、中國、莫斯科及其他地方獲得財富。」