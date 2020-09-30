辯論首戰：拜登特朗普唇槍舌劍 互相攻擊金句不斷
2020年09月30日 14:29
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特朗普（左）及拜登（右）毫不留情互批對方。（Getty Images 圖片）
美國總統選舉首場辯論周二（29日）展開，總統特朗普及候選人拜登針風相對，妙語連珠。二人不斷吹噓自己及貶低對方，而「口水戰」中的金句則成一大亮點。
特朗普「金句」
⦁ 攻擊對方
「不要對我說醒目這個詞語，你（拜登）沒有做任何事是醒目的。」
⦁ 吹捧自己
「我任職了超過47個月，期間所做的事情比你（拜登）在47年做的還要多。」
⦁ 嘲笑對方每次戴口罩亮相
「（拜登）可以在200英呎外説話，他會戴着我看過以來最大的口罩露面。」
⦁ 攻擊對方與中國的關係
「中國吃你的午餐。」（China ate your lunch）
拜登（金句）
⦁批評特朗普中斷發言
「你可不可以收聲？」
⦁批評特朗普
「你是有史以來最差勁的美國總統。」
「事實上他説過的所有話，到現在都是謊言。」
「所有人都知道他是一個騙子。」
「（我）很難跟這個小丑說話——不好意思——這位總統。」
「老兄，你知道這個小丑在做什麽嗎？」
「他（特朗普）是普京的小狗。」