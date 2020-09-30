辯論首戰：拜登特朗普唇槍舌劍　互相攻擊金句不斷

美國總統選舉首場辯論周二（29日）展開，總統特朗普及候選人拜登針風相對，妙語連珠。二人不斷吹噓自己及貶低對方，而「口水戰」中的金句則成一大亮點。

特朗普「金句」

⦁ 攻擊對方

「不要對我說醒目這個詞語，你（拜登）沒有做任何事是醒目的。」

⦁ 吹捧自己

「我任職了超過47個月，期間所做的事情比你（拜登）在47年做的還要多。」

⦁ 嘲笑對方每次戴口罩亮相

「（拜登）可以在200英呎外説話，他會戴着我看過以來最大的口罩露面。」

⦁ 攻擊對方與中國的關係

「中國吃你的午餐。」（China ate your lunch）

拜登（金句）

⦁批評特朗普中斷發言

「你可不可以收聲？」

⦁批評特朗普

「你是有史以來最差勁的美國總統。」

「事實上他説過的所有話，到現在都是謊言。」

「所有人都知道他是一個騙子。」

「（我）很難跟這個小丑說話——不好意思——這位總統。」

「老兄，你知道這個小丑在做什麽嗎？」

「他（特朗普）是普京的小狗。」