議員批中國拘2公民　安大略省議會取消升五星旗

加拿大安大略省議會原定於當地周三（30日）舉行升五星旗活動。但有當地國會議員批評中國非法逮捕並拘留2名加拿大公民至今，因此反對舉行升旗活動。其後議會以實施防疫措施為由，取消升旗。

加拿大媒體周二（29日）報道稱，有關升旗活動是由當地華人組織提出，儀式原定於周三中午舉行，料持續一小時。中國駐多倫多總領事韓濤屆時將在儀式上致詞。報道指安省省長福特已同意有關活動。

當地保守黨國會議員莊文浩其後向媒體批評安省議會的做法，指前加拿大外交官康明凱和該國公民斯派佛目前仍被不正當囚禁在中國，加拿大任何層級的政府機構都不應該懸掛五星旗。因為當政府懸掛外國旗幟時，會傳遞某種訊號。

報道傳出後，安省議會侍衞長戈登（Jackie Gordon）周三較後時間表示，鑑於當地新冠肺炎病例增加，該議會決定取消所有升旗活動，直至另行通知。

除安省外，加國其他司法管轄區也作出類似決定，其中渥太華市長屈臣（Jim Watson）便指明當地市政廳今年不會升起五星旗，以聲援被關押在中國監獄的2名加拿大人。過去多年均有懸掛五星旗的安省萬錦市，今年也稱因為疫情關係，無計劃舉行包括升旗在內的活動。