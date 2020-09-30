F35B撞空中加油機墜毀　機師彈射逃生

美國海軍陸戰隊一架F35B隱形戰機周二（29日）在加州南部空域空中加油期間，與一架KC130J空中加油機相撞。戰機墜毀起火，而機師成功彈射逃生；空中加油機則機身受損，事後緊急降落在農地，機上8名人員安全。軍方正調查事故原因。

事發當地時間下午約4時，地點是索爾頓城（Salton City）附近空域。海軍陸戰隊表示，涉事F35B當時與KC130J空中加油，雙方突然碰撞；戰機上唯一一名機師彈射逃生，以降落傘返回地面，事後接受檢查。空中加油機緊急降落在附近農地，機上所有人員安全；飛機4個渦輪螺旋槳中，有2個疑在碰撞後不見了，機翼漏出燃油。

亞利桑那州尤馬海軍陸戰隊航空站發言人表示，意外中的機組人員隸屬於武器與戰術教官訓練課程，但沒有透露他們是教官還是學生。美國軍事網站指，參與該課程的飛行人員，要接受一連串強度不斷增加的訓練，內容涉及先進空中及地面戰術。

翻查資料，美國海軍陸戰隊過往曾發生涉及空中加油的意外。2018年12月6日，一架F/A18D戰機與一架KC130J空中加油機在日本對出海域上空，展開夜間空中加油訓練時在半空相撞；意外造成6人死亡，分別是戰機機師及空中加油機5名人員。

涉事F35B是美軍最新型號的戰機，是F35系列三大型號之一，特別之處在於它具備短距離起飛及垂直降落的能力，因此可以部署在兩棲攻擊艦上；其餘兩個型號是傳統起降的A型及航空母艦艦載的C型。KC130J則是海軍陸戰隊常用的空中加油機。

這是F35服役以來第4宗墜機事故，首宗2018年9月28日發生，美國海軍陸戰隊一架F35B在加州博福特海軍陸戰隊航空站附近墜毀，機師彈射逃生；翌年4月9日，日本航空自衞隊一架F35A在青森縣對出太平洋海域墜毀，機師死亡。今年5月19日，美國空軍一架F35A在佛羅里達州埃格林空軍基地降落時墜毀，機師彈射逃生。