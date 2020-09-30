港區國安法：美官員指或有科企應港府要求　交出用戶資料

英國《衞報》周三（30日）引述一名美國國務院高級官員報道，一些科技巨企在《港區國安法》實施後，可能已遵循中方的要求，把在香港的用戶資料交予當局。該官員認為，這些科技應坦白承認，其儲存在香港的數據如何脆弱。

香港當局在《港區國安法》下，可以威脅國安為由要求公司提供用戶資料。雖然Facebook、Google、微軟等科企已表明拒絕港府索取用戶資料，但該名國務院官員質疑，這些公司收到相關法律要求後能否拒不從命，以及有沒有權披露收到相關要求一事。

該官員認為，這些情況可能已在發生，但因為香港當局施加限制，令這些公司不能透露情況。該官員又指，如果當局的要求被繞道到內地法律體制，就等於墮入「黑洞」，內地當局會對有關公司說「若透露我索取這些資料一事，你就會犯法」。

微軟回應稱，該公司正檢視及了解《港區國安法》的影響，又指過往收到香港當局的要求相對較少，目前正暫停回應相關要求，但拒絕評論美國官員的上述言論。Facebook和Google則未回應報道。但有前美國政府官員認為，依賴在內地業務涉及龐大利益的公司透露相關情況，非常有問題。