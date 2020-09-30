辯論首戰：場面失控一團糟　傳媒稱史上最差

美國2020年總統選舉周二（29日）迎來首場辯論會，惟總統特朗普及民主黨候選人拜登一直打斷對方發言，前者更中斷主持人華萊士提問。現場多次因雙方未有遵守大會規則，導致情況失控。多間傳媒分析指，是次的辯論會完全是一團糟，但亦有媒體認為這正是特朗普的策略。

《華盛頓郵報》認為特朗普是故意製造混亂，在每個議題上嚇唬及霸凌拜登，讓對手拜登無法給予完整的答案；他寧願一開始就不讓拜登説出任何意見，亦不要讓道出想法後來再加以反駁。報道又提到特朗普不會以傳統方式，與拜登在政策上辯論，而拜登又迎合特朗普的辯論形式，讓他對攻擊特朗普失敗。

另有美媒直指特朗普「倒米」，令中國政府坐看好戲。美國一直吹捧是民主國家，惟他身為一個現任美國元首反對現行的投票制度，暗示制度敗壞及易受支配；一直在在競選期間，多番數落郵寄投票的弊端，預告會有前所未有多的詐騙出現，此回應更侵蝕全球對美國式民主的信心。

英國《衞報》則評價此後場辯論會是美國史上最差勁，甚至是國家恥辱。若特朗普成功連任，這個「黑暗、可怕、慘不忍睹的夢」，届時定會成為美國訃聞中的首句。報道亦認為辯論反應雙方作風及性格，特朗普多次羞辱拜登，相反拜登表現克制及堅持立場，對特朗普的攻擊一笑置之。