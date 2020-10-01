辯論首戰：歐洲專家也稱幾乎看不下去　製作單位將改形式免混亂

周二（9月29日）晚舉行的美國總統選舉首場總統候選人辯論場面混亂，不但美國被傳媒形容為「一場令人煩厭的鬧劇」，連歐洲的專家也劣評如潮，大呼「幾乎看不下去」。辯論的製作單位周三（9月30日）表示，會改變餘下兩場辯論的形式，以免再現混亂。

意大利民調機構YouTrend的共同創辦人普雷格里亞斯科（Lorenzo Pregliasco）評價特朗普和拜登的辯論時表示：「這場辯論混亂到幾乎讓人看不下去……像昨晚這樣的辯論無法有一個真正的贏家，但這對拜登是好消息，因為川普民調仍落後。」 德國保守派外交政策專家勒特根（Norbert Roettgen）則嘆道：「令人擔心的是，角逐世界權力最大職位的兩個人無法客觀討論國家的問題，美國已經到了這種狀態。」在美國華盛頓大學任教的意大利經濟學教授吉隆尼（Fabio Ghironi）在社交網貼文指，他從沒想過美國的政治辯論水準會降到如此低，揶揄「就像是在看意大利政論節目一樣。」

歐洲傳媒也多「負評」這場辯論， 西班牙《國家報》（El País）形容：「這是場混亂又邪惡的表演，這個世界最強大的國家令人震驚。」 德國《圖片報》（Bild）的評論版負責人皮亞托夫（Filipp Piatov）也指「這是歷來最野蠻的對決」，並稱拜登和民主黨完全錯失了談論政策、提出美國願景的大好機會。

特朗普和拜登當有兩場辯論，將於當地時間10月15日和22日晚上，分別在佛羅里達州邁阿密和田納西州的納什維爾舉行。辯論的製作單位總統辯論委員會表示，會改變辯論的形式，以避免混亂和使辯論可以更有秩序地討論各事項。

根據初步的收視率調查，在全國廣播公司、哥倫比亞廣播公司、美國廣播公司和霍士新聞收看今次電視辯論直播的觀眾，估計合共只有約2900萬，遠少於4年前收看特朗普與希拉妮首場電視辯論的4270萬觀眾。