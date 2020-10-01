美國眾院兩黨議員同時發表報告　應對中國威脅

美國眾議院的民主黨及共和黨議員，周三（30日）就應對中國威脅分別發表報告。民主黨認為，美國情報機關未能適應中國與日俱增的威脅，並警告華府若不作出重大改革，美國將難以與中國競爭。共和黨的就提出超過400項建議，認為美國應與盟友合作清除中方所設的障礙及加強經貿關係，以抗衡中國。

民主黨的報告指出，美國情報機關目前視反恐為首要，傳統情報工作卻變得為次要，呼籲華府要全面檢討情報蒐集工作。民主黨籍的眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）稱，情報圈缺乏必要的敏捷性，去重新定位應對中國在各方面日益增加的挑戰 。

報告亦指，新冠肺炎疫情從中國擴散至全球，顯示美國的情報機關有需要更了解中國包括省級的決策過程，目前情報機關沒有足夠注意例如傳染病等的「軟性」安全威脅。

報告又說：「若情報圈未能準確地認清北京意圖的特性和背景，美國的領袖們便無法理解推動中國作出決策的因素。」報告指出，華府要加強能力破壞和阻止中國的影響行動，兩黨也要在國會進行研究，評估情報工作。報告又提出，美國應擴大培訓下一代中國分析員的計劃，並考慮重新培訓反恐工作情報人員的技能。

由眾議院外交委員會共和黨籍成員麥考爾（Michael McCaul）領導的「中國工作小組」（China Task Force）發表的130頁報告，呼籲美國作出超過400項策略改變，包括把供應鏈遷離中國及與台灣簽訂貿易協議。

報告檢視中方在意識形態競逐、供應鏈、國家安全、科技、經濟與能源，以及整體競爭等6個領域帶來的挑戰，認為中方透過不公平優勢及竊取知識產權，試圖支配全球市場，進而將全球經濟中心及投資活動轉移到北京，認為美國應與盟友合作清除中方所設的障礙及增強經貿關係，以作抗衡。

發表報告的共和黨議員以疫情期間醫療物資供應為例，認為美國要保護一些重要物資的供應鏈，並要對從事經濟及產業間諜活動的中國電訊企業實施制裁。

報告涉及台灣的十多項建議中，包括美國行政部門應努力深化同台灣的關係，展開貿易協議談判；美方亦應該大幅度修改對台政策，令政策更符合台灣目前對美國國家安全的重要性；又建議允許駐美國台北經濟文化代表處，改以台灣命名。

共和黨的報告又指，中國透過脅迫行動試圖控制印太地區，包括軍事化南海及東海等爭議區域，並發展對台動武所需的先進軍力。報告建議，美國行政部門應重申對台安全承諾，國會則應持續鼓勵並核准對台軍售案，並支持台灣加強不對稱作戰能力。