首名感染愛滋病毒痊愈病人　不敵血癌離世

美國人布朗（Timothy Ray Brown）在十多年前接受了幹細胞骨髓移植治療後，成為全球第一個感染愛滋病毒（HIV）後痊愈的病人；然而，但布朗的同性伴侶表示，布朗因血癌復發，周二（9月29日）在加州過世，終年54歲。

布朗的伴侶赫夫根（Tim Hoeffgen）在Facebook臉書貼文說：「我非常悲痛地宣布，布朗和白血病奮戰5個月後，今天下午去世了，我和幾位朋友陪在他身邊。」

布朗生於1966年，他1995年在德國讀書時得知自己感染愛滋病毒，又在2006年診斷出罹患血癌。德國柏林自由大學（Free University）的醫生，嘗試為布朗移植一名擁有罕見基因突變、對愛滋病毒具先天抵抗力捐贈者的幹細胞，希望可以同時治愈他的兩種疾病。

醫生2007年為布朗進行第一次移植後，他體內的愛滋病毒消失了，但血癌仍未治好，到2008年，再次移植同一捐贈者的幹細胞後，布朗的白血病也痊愈了，醫院在同年宣報布朗的兩種疾病已痊愈。為姑隱其名，布朗最初在一項醫學會議上被稱為「柏林病患」，到2010年，布朗決定打破沉默，公開身分演講與接受訪問，並成立自己的基金會。2012年他受訪時表示：「我是愛滋病有可能治愈的活證據，能治好愛滋病毒真是太棒了。」然而，他在去年血癌復發，至周二離世。

布朗感染愛滋病毒獲治愈的例子為醫學史寫下了新頁，也成為全球數千萬名愛滋病毒感染者的希望化身。去年出現了史上以來第二位以相同方法治愈愛滋病毒的病人，他最初被稱為「倫敦病患」，後來他公開自己身份，名叫卡斯蒂列霍（Adam Castillejo）。