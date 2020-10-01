FCC委員呼籲審視互聯網海底電纜　確保不被敵對國家截取數據

美國聯邦通信委員會（FCC）一名委員周三（9月30日）呼籲重新詳細審視傳輸全球幾乎所有互聯網數據的海底電纜，以確保敵對國家不能篡改、阻礙或截取其電纜傳輸的數據。

委員斯塔克斯（Geoffrey Starks）周三在FCC的會議上說：「FCC必須更嚴格審視登陸於敵對國家的海底電纜，包括現有4條連接美國與中國的海底電纜，它們大部分都由中國國營企業部份持有。」

此前美國已經一再表示憂慮中國在處理網絡數據的角色及潛在間諜活動問題。Google和Facebook連接美國與香港的海底電纜計劃，早前遭華府質疑可被中國收集美國人的資料，兩間公司在8月修改計劃，電纜改連接台灣及菲律賓。

斯塔克斯周三出指出，Facebook、亞馬遜和中移動已經在9月10日撤回建造連接三藩市與香港的海底電纜申請，並表示將提出一個特朗普政府會接受的重新配置，希望能獲發牌照。不過，FCC今年4月已拒絕中移動在美國營運的申請，據此，斯塔克斯就這宗申請指出：「問題不單止在於海底電纜的登陸點，還有是由誰人擁有和營運電纜。」