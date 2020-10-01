孟晚舟案美國有否誤導加拿大　法官押後裁決

中國科企華為太子女孟晚舟引渡到美國一案，在加拿大卑詩省最高法院進行的新一輪聆訊周三（30日）最後一天開庭。辯方以美方誤導加拿大政府為由，要求中止引渡程序。控辯雙方陳詞總結後，法官就美國是否有誤導加拿大政府，以及是否容許孟晚舟一方指控美國誤導加拿大政府的證據納入往後的聆訊，押後裁決。有指法官將會在本月30日作出裁決。

美方指控孟晚舟2013年8月在香港，向滙豐銀行隱瞞在伊朗有業務的SkyCom是華為子公司，誤導對方就華為向伊朗出售美國設備提供金融支持，觸犯金融欺詐罪及違反美方對伊朗的制裁。但孟晚舟一方在今輪庭審中反駁，美方指控其當事人涉嫌金融欺詐時，向加方檢控部門故意作出「誤導性遺漏」，沒有向加方展示足以證明孟晚舟沒有向滙豐銀行隱瞞的幻燈片。

孟晚舟身穿橫紋長袖上衣與黑色長褲、戴上口罩出庭。其代表律師在庭上指出，法官應就美方遺漏重要證據展開聆訊；但加拿大司法部的律師則重申，引渡聆訊應速戰速決，不應讓它變成審訊，法官應該就引渡的條件是否充份來作出裁決和判斷，而不應判斷美方提出的證據，並要求法官駁回孟晚舟的律師提出的申訴理由。

孟晚舟引渡案下次開庭預定在10月26日，將會進行證據聆訊，審視孟晚舟被捕是否合法。