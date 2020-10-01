拜登乘火車訪鐵鏽帶州份　揚言當選逼特朗普下台

美國民主黨總統候選人拜登周二（9月29日）晚與總統特朗普在今屆大選首場總統候選人辯論激辯後，展開火車拉票之旅，與妻子吉爾乘專列穿梭俄亥俄州及賓夕凡尼亞州等「鐵鏽帶」關鍵州份。他向支持者表示，一旦當選會逼特朗普下台，不會讓對方死攬權力不放。

拜登在俄亥俄州克里夫蘭完成首場辯論後，乘專列到俄亥俄州阿萊恩斯、賓夕凡尼亞州匹茲堡、格林斯堡、拉籌伯、約翰斯敦的火車站短暫停留拉票。期間，他批評特朗普在辯論時拒絕譴責白人至上主義者，令全國尷尬，喚醒美國公眾。他又承諾若自己當選，必定逼特朗普離開白宮，直指美國人不會容忍讓特朗普繼續掌權。

特朗普於上屆大選均在上述兩州勝出，賓夕凡尼亞州今屆被視為競爭最激烈的州份之一，拜登亦希望攻陷共和黨票倉俄亥俄州。這兩個州份都位處鐵鏽帶，即美國自1980年代起工業衰退的地區。

另外，拜登陣營及民主黨在首場辯論期間及結束後收到的競選捐款急增，有21.5萬人向拜登陣營捐款，其中6萬人是新捐贈者，共籌得1000萬美元（約7800萬美元），更在一小時內就籌到破紀錄的380萬美元（約2964萬港元）。

民主黨旗下籌款網站ActBlue亦在16小時內籌到3600萬美元（約2.8億港元），該網站受惠於特朗普提名最高法院大法官爭議，從上月19日至周三（9月30日）的短短兩周收到4.2億美元（約32.76億港元）捐款，佔過往16年總籌款額的6%。