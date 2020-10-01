辯論首戰：全國7300萬人觀看　收視比上屆跌13%

美國今屆大選的首場總統候選人辯論周二（9月29日）晚落幕，當晚有7300萬名觀眾收看電視直播，是1976年有紀錄以來第3高的總統選舉辯論收視。今場辯論的觀眾較收視冠軍、2016年大選首場總統候選人辯論的8400萬名觀眾少13%。

調查機構尼爾森（Nielsen）只統計16個直播辯論的電視頻道收視，若包括用電話看直播、電台聽辯論及以其他方式收看的觀眾，觀看人數勢超過7300萬。尼爾森自1976年計算總統選舉辯論以來，最高收視的是2016年共和黨候選人特朗普對民主黨候選人希拉妮的首場辯論，第二是1980年共和黨候選人列根對民主黨候選人卡特的辯論，有8060萬名觀眾。

有分析指，今屆收視率下跌可能是因國民出現政治疲勞，以及特朗普令人討厭的行為。西北大學辯論歷史學家兼名譽教授施羅德（Alan Schroeder）認為，特朗普及拜登過於家傳戶曉，市民在生活中面臨對抗新冠肺炎或其他壓力，顯得辯論無吸引力，人們亦可能無精力再看令自己心情更差的事。