參院通俄聽證會　高銘堅稱調查合理合法

美國聯邦調查局（FBI）前局長高銘周三（9月30日）出席參議院司法委員會聽證會，為FBI於2016年決定調查特朗普通俄一事作供，指調查合法合理。

高銘當日以視像形式出席聽證會，指有必要展開通俄調查，而且方式合理，對司法部長巴爾稱行動違法感困惑。他又為FBI對特朗普2016年競選團隊及俄羅斯進行反間諜調查辯護，指特朗普前競選經理馬納福特當時與被視為俄羅斯間諜的男子合作。

FBI早年申請監控特朗普前競選顧問佩奇（Carter Page）的通訊紀錄，但被發現前FBI律師克萊恩史密斯（Kevin Clinesmith）涉篡改申請法庭手令的文件，委員會的共和黨人試圖把部分責任歸咎於高銘。高銘稱自己不清楚，亦不會負責確認申請監控文書的真實性。

另外，國家情報總監拉特克利夫周二（9月29日）無視情報人員阻撓，去信參議院司法委員會主席格雷厄姆，公開美方取得、未經證實的俄羅斯情報分析，聲稱前國務卿希拉妮於2016年競逐總統時讓其陣營把對手特朗普與俄羅斯入侵民主黨電郵一事扯上關係。民主黨批評拉特克利夫是想利用未經證實的情報，不負責任地挑起政治醜聞，協助特朗普連任。