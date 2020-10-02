CIA前局長：特朗普或有痛腳遭俄抓住　為免遭起訴爭連任

美國大選臨近，再有對總統特朗普的不利指控傳出。中央情報局（CIA）前局長布倫南（John Brennan）近日接受專訪時表示，特朗普對俄羅斯總統普京卑躬屈膝的嚴重程度，令人無法理解，或是有痛腳遭俄方抓住，他又認為，特朗普拼命想要連任，真正目的其實在於保護自己不會遭到司法起訴。

在情報機關任職長達33年的布倫南在即將出版的新書《無畏無懼》（暫譯，Undaunted）中寫道，他在特朗普當選後向對方簡報普京干預美國大選的情報評估時，特朗普對報告內容毫不在意，卻對布倫南究竟如何取得消息很感興趣，這點讓布倫南感到非常憂心，「不知道特朗普對於掌握的情報資訊，會做出什麼事情」。

布倫南亦指出，2016年大選結束後，雖然美國情報單位都作出了俄羅斯干預美國選舉的結論，但特朗普卻堅持己見，稱是其他國家干預美國大選，還當面對布倫南說：「只要你付足夠的錢，就可以讓任何人說出任何的話。我想你是心知肚明的。」

對於俄羅斯干預2016年美國大選，布倫南在書中寫道，情報單位獲得的各種訊息，很快證明俄羅斯的行動是由普京親自下令，而普京長久以來就精通於跟商界出身的國家元首打交道，意大利前總理貝魯斯干尼便是一例。

布倫南接受《大西洋月刊》訪問時說，如果普京抓住特朗普的某些「痛腳」，特朗普害怕俄羅斯可能公布消息，那麼有關的內容「將是非常重大」，他也不認為這與特朗普拒絕公布稅務資沒有關係。他指出，特朗普出名擅長逃躲避規定、為達目的不擇手段，許多年來為了謀取私利以及為個人品牌宣傳，游走法律邊緣。

布倫南還說，特朗普與俄羅斯之間的關係，到目前為止有許多部分仍然沒讓外界知道，特朗普沒有接受通俄案特別檢察官米勒問話，特朗普許多財務資料從來不曾曝光，「我覺得其實還有很多東西存在」。他說，特朗普拼命想要連任，其實不是要在第二任內推動任何政策，真正目的在於保護自己不會遭到司法起訴。他說：「特朗普比誰都清楚他這輩子都做了些什麼事。我相信，他很害怕當他下台之後，真相就會公諸於世，到時候他的保護傘就沒了，恐怕要因此承擔責任。」

至於特朗普卸任後是否會面臨刑事起訴，布倫南說特朗普毫無疑問違反了總統就職宣誓，而司法部長巴爾是特朗普各種行為的共謀，參院共和黨團明知特朗普作為對國家有害卻把政治利益擺第一，同樣也違反了擔任聯邦參議員的誓言。

布倫南曾因批評特朗普，一度成為對方每天早上在Twitter猛烈抨擊的對象。對於新書上市後可能再度被特朗普發文炮轟，布倫南說他一點也不在意，只希望民主黨候選人拜登能夠當選。