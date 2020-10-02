死神無人機火力升級　空對地導彈倍增

美國空軍周二（9月29日）宣布，MQ9「死神」武裝無人機接受軟件升級後，掛載的空對地導彈數量由現時最多4枚倍增至8枚，加強對地的持續攻擊能力。

美國空軍第556測試與評估中隊上月10日在內華達州克里奇空軍基地，展開MQ9首次掛載8枚地獄火導彈的飛行，導彈以雙聯式掛載。它此前只能在兩個掛點掛載4枚導彈，但軟件升級後，預留500磅炸彈或油箱的兩個掛點也可掛載導彈。

在美軍反恐戰中，MQ9與地獄火導彈是「最佳拍檔」。美軍指歷史證明這款無人機在反叛亂及密接空中支援方面，為空中及地面部隊提供空中連續及攻擊支援的能力；經過今次火力升級，改善它在很多戰鬥角色的殺傷力及敏捷性。

美軍提到在未來的衝突中，MQ9機組人員需要對付優先目標及保護被孤立的人員，增強火力將提升在長時間任務中，立即作出回應的持續攻擊能力。相比之下，無人機過往可能很快耗盡導彈，拖慢「殺傷鏈」協調額外支援的進度。

MQ9上月展開打擊海上目標的演練，是美軍首次在太平洋訓練無人機戰術。特別的是，空軍人員制服的臂章，是中國地圖形狀剪影上疊加MQ9，圖案上還有骷髏拿着鐮刀的死神角色，被指暗示美軍將以無人機突襲中國的南海島礁。