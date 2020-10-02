美半數參議員致函貿易代表　籲啟動美台雙邊貿易協定談判

美國參議院總議席半數的50名跨黨派參議員，周四（1日）聯署致函美國貿易代表萊蒂澤，呼籲儘速就美台雙邊貿易協定展開談判。

參與聯署的包括參議院「台灣連線」共同主席暨軍事委員會主席殷荷菲（James Inhofe）、另一名「台灣連線」共同主席暨外交委員會民主黨首席議員梅嫩德斯（Robert Menendez）、參議院外委會主席里施（Jim Risch）與其他47名參議員。公開信指出，在美國尋求推動自由開放印太區域倡議之際，參議員們相信這是與該區域理念相近「國家」建立貿易協定的時候。而鑑於台灣是美國長期經濟合作夥伴與安全盟友，參議員強烈建議與台灣正式就全面貿易協定展開談判。

信函說，台灣是美國第11大貿易夥伴，展現與美國維持穩固經濟夥伴關係的實力。此外，台灣也提供美國約20萬8000個就業機會，這個數字在簽訂全面雙邊貿易協定後還會增加。

信中又提到，台灣是美國許多產業的可靠合作夥伴，這對美國供應鏈多元化和國家安全十分重要，也有助於減少美國依賴中國這類尋求利用供應鏈作為主導區域與國際地位工具的國家。

信中亦稱，儘管與台灣展開協議存在農業標準等挑戰，但台灣已宣布將取消對美國豬牛產品的進口限制，並期望展開進一步對話。這項措施一旦實施，將大幅增加美國農民與牧場主和台灣的商業往來。鑑於此重要發展，美國應實質推進與台灣就全面雙邊貿易協定談判。