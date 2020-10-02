美軍演練滲透島嶼　部署火箭系統制敵

南海局勢持續緊張，美軍加強島嶼作戰能力。美國印太司令部周三（9月30日）表示，海軍陸戰隊在日本沖繩縣伊江島，演練模擬快速滲透偏遠島嶼。士兵跳傘佔領據點後，空運高機動火箭系統（HIMARS）到島上執行精確制導火力任務。

演習9月23日至25日舉行，目的是改進海軍陸戰隊快速部署到偏遠的區內島嶼，控制關鍵海上領域的能力。在演習中，海軍陸戰隊成員從空軍C130運輸機執行「高空低開」跳傘，佔領伊江島的飛行場；當確認上址安全後，C130運輸機降落並卸下HIMARS，之後尋找及摧毀模擬目標，完成後重新裝載火箭及撤離。

與此同時，另一批負責後勤支援的海軍陸戰隊成員，在附近一處地點建立一個遠征前沿後勤基地，並演練為伊江島的前線部隊重新補給的能力；島上的部隊也建立一個前線武裝及加油點，為後續的空中行動提供支援。海軍陸戰隊指，動用C130運輸機快速部署HIMARS，增加部隊使用導彈及火箭的範圍及效率。

印太司令部在聲明表示，演習展示第3海軍陸戰遠征軍的部隊，快速在關鍵海上領域部署及行動、維持這些分散地點、基於戰場形勢快速撤換或撤離的能力。