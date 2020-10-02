巴雷特曾簽聯署　促推翻保障婦女墮胎權裁決

獲美國總統特朗普提名出任最高法院大法官的巴雷特，曾在2006年一個由反墮胎組織贊助的報章廣告上聯署，呼籲推翻1973年最高法院保障婦女墮胎權的《羅訴韋德案》，這被視為巴雷特在墮胎議題最鮮明的表態，並肯定她一旦擔任大法官必定會投票限制墮胎。

該聯署廣告2006年1月21日在印第安納州報章《南本德論壇報》（South Bend Tribune）刊登，由反墮胎組織「Right to life」贊助，一共有超過1200人聯署，包括當時在聖母大學法學院任職教授的巴雷特、其丈夫以及聖母大學其他人士。聯署內提到，簽名人士表態反對墮胎，從受精到自然生命結果時都要捍衞生命權利，以及「要結束《羅訴韋德案》的野蠻遺物，恢復保護未出生孩子生命的法律」。

巴雷特曾表明反對墮胎，但她在2017年被提名擔任聯邦上訴法院法官、等候大法官確認提名時，均沒有向參議院司法委員會透露自己曾參與聯署。不過，白宮發言人迪爾（Judd Deere）表示，巴雷特會將她的法官責任與個人觀點分開，強調判決根據法律條文。

《紐約時報》的民意調查顯示，56%選民認為巴雷特一旦推翻《羅訴韋德案》，他們投票支持特朗普連任可能性會變低，只有24%選民稱會繼續支持特朗普。