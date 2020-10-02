拜登支持度達54%　領先特朗普13個百分點

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）周四（1日）公布一項民意調查指，經過首場總統選舉辯論後，54%選民表示支持民主黨總統候選人拜登；41%選民則支持總統特朗普，拜登把差距拉開13個百分點，反映受訪者普遍認為拜登的表現比特朗普好。

CNBC委託公司訪問925名選民，796人曾觀看首場總統選舉辯論，當中53%選民認為拜登在辯論上的表現較佳；只有29%人認為特朗普表現更好。45%選民認為，特朗普在辯論中的表現不及預期；認為拜登的表現比預期差的選民只佔11%。

民調亦顯示，77%人認為該場辯論沒有讓他們為美國人的身份感到自豪。只有2%受訪者說，首場總統選舉辯論後會改變投票選項；而98%受訪者表示不會作出改變。結果反映，該場辯論沒對選情產生重大影響。

外媒周五（2日）報道，經過首場總統選舉辯論後，拜登籌得超過3100萬美元（約2.4億港元），而其9月份籌得的捐款亦打破上月籌得3.65億美元（約30億港元）的紀錄。惟民主黨方面未有透露確實金額，特朗普亦未公布9月的籌款數字。