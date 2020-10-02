拜登領先13個百分點　98%選民未改變投票選擇

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）周四（1日）公布一項民意調查指，經過首場總統選舉辯論後，54%選民表示支持拜登；41%選民則支持特朗普，拜登的支持率領先特朗普13個百分點，反映受訪者普遍認為拜登的表現比特朗普好。

CNBC委託公司訪問796位選民，接受調查的53%選民，認為拜登於首場總統選舉辯論表現更佳；只有29%人認為特朗普表現更好。調查的45%選民指特朗普在辯論中的表現不及預期；認為拜登的表現不及預期的選民只佔11%。

接受民調的77%人指，美國人的身份沒有讓他們感到自豪；當中只有2%的受訪者說，首場總統選舉辯論後，會改變投票選項；而98%的受訪者表示不會作出改變。結果反映首場總統選舉辯論沒對選情產生重大影響。

外媒周五（2日）報道，經過首場總統選舉辯論後，民主黨總統候選人拜登籌得超過3100萬美元（約2.4億港元），9月份的籌款打破了上月籌得3.65億美元（約30億港元）的紀錄，惟民主黨人未有透露確實款額，特朗普亦未公布9月的籌款數字。