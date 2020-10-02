特朗普染疫：莫迪等政要送祝福　華官媒指影響美選情

美國總統特朗普與夫人梅拉妮亞雙雙確診新冠肺炎，引起全球關注，各地政要致以慰問。印度總理莫迪周五（2日）在社交網極速發文，祝願其「朋友」特朗普夫婦早日康復。中國官媒則發表評論，指特朗普曾嘗試淡化疫情，今次事件是一個提醒。

特朗普宣布確診後數分鐘，莫迪即在Twitter發文，稱：「希望我的朋友早日康復。」美國副總統彭斯亦發文稱，他與妻子凱倫及數以百萬的美國人為特朗普夫婦祈禱。法國政府發言人表示，此事反映病毒不會寬待任何人，包括曾抱持懷疑的人。英國房屋、社區及地方政府大臣鄭偉祺亦送上慰問，並提到英國首相約翰遜亦曾染疫，對情況深表理解，又指出美國尚有副總統可暫代職務。

台灣的總統府表示，蔡英文總統第一時間透過外交渠道向美國政府了解並致意，冀特朗普夫婦能在醫療團隊的專業照顧下早日康復；又強調台總統府亦有落實防疫措施，蔡英文一天會量體溫2次，並有醫生全天候待命。

中國官媒《中國日報》則發表評論，指特朗普確診是另一個提醒，新冠病毒仍在蔓延，即使特朗普嘗試極力指出病毒沒有危險。《環球時報》總編輯胡錫進亦發文指，特朗普豪賭淡化疫情，他與第一夫人為此賠上代價，情況也反映美國疫情嚴重；又指此事為特朗普及美國形象帶來負面影響，並可能影響他的選情。