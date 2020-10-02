新聞背後：疫情早殺入特朗普圈子　白宮職員隨從相繼確診

美國的新冠肺炎疫情嚴重，早已殺入該國政壇以至白宮，以及總統特朗普的生活圈子。今年5月，已有特朗普的貼身隨從及副總統彭斯的新聞秘書確診，其後再有白宮職員證實染疫，特朗普長子唐納德的51歲女友吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）後來也中招，特朗普曾避過多劫，但終不能幸免。

疫情曾多次殺入特朗普的圈子，其一名貼身隨從5月確診新冠肺炎，彭斯的新聞女秘書米勒（Katie Miller）及特朗普女兒兼白宮高級顧問伊萬卡一名女私人助理亦於同月確診，特朗普和彭斯當時接受病毒檢測，結果顯示沒受感染。至7月，身為特朗普競選團隊成員的吉爾福伊爾確診，9月時再有白宮職員確診，都引起外界對特朗普健康的憂慮。

另有多名美國政客早前亦確診新冠肺炎，包括白宮國家安全顧問奧布賴恩，他在一個家庭活動上受感染，確診後不能回到白宮的辦公室，並要在家中隔離。特朗普8月前往俄亥俄州為角逐連任造勢前，該州共和黨籍州長德萬（Mike DeWine）也確診；而在美國國會的染疫者亦不可勝數。