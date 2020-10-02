首場總統辯論後染疫　堪輿學家：特朗普選情多災難或慘敗收場

美國總統特朗普日前與民主黨侯選人拜登進行首場總統選舉辯論後，特朗普與夫人梅拉妮亞即確診新冠肺炎，正接受隔離治療。堪輿學家指出，農曆九月為「丙戌月」，若特朗普未能趕在「丙戌月」前穩定病情，下月病情將會更差，且多災多難，更會拖累美國整體政治及經濟環境。運程亦會影響美國大選，特朗普的選情會挫折連連，有機會慘敗收場。

「特朗普喺『丙戌月』運程係最差。」堪輿學家周漢明指出，特朗普於6月、即農曆5月出生，屬土，運程在西曆10月「乙酉月」未算最差，但因「七殺星」相伴，對其運程造成一定影響，如果他能在「乙酉月」完結前穩定新冠肺炎病情，將可減輕病情；否則踏入「丙戌月」，「忌神」及「病符」集中將會接連打擊特朗普，到時將會多災多難，病情轉差外，更會進一步影響其班子，以至美國整體政治及經濟，「一個領導人行衰運，成個國家都會混亂啲、反覆無常。」周亦指出，特朗普在美國總統大選首場辯論會時或已「中招」，代表其運程已達至最差，將不利其選情發展，或會波折重重，相信他難成功連任。