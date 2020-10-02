新聞背後：多國領袖曾染疫 包括約翰遜及博爾索納羅

美國總統特朗普確診新冠肺炎，但他並非首名染疫的國家領袖，英國首相約翰遜、巴西總統博爾索納羅、洪都拉斯總統埃爾南德斯、白羅斯總統盧卡申科等此前亦曾中招。

● 英國首相約翰遜（56歲）：3月末確診，期間因情況逐漸惡化，一度進入深切治療部，甚至需要大量輸氧，約個月後康復。

● 巴西總統博爾索納羅（65歲）：7月初確診，鼓勵民眾並親自服用未證對新冠病毒有效的瘧疾藥羥氯喹，曾稱新冠肺炎只是「小型流感」，7月末自稱康復，並除口罩與支持者自拍。

● 洪都拉斯總統埃爾南德斯（51歲）：6月中確診，並指自己症狀輕微，但曾因情況惡化需吸氧治療，7月初出院，他曾於聯合國共同呼籲全球建立公平的接種疫苗機制。

● 白羅斯總統盧卡申科（66歲）：7月末指自己曾無症狀感染新冠病毒，並於確診前康復，他堅拒實施防疫措施，反而鼓勵民眾喝伏特加或蒸桑拿殺菌，並准許足球聯賽繼續舉行。

● 其他染疫的國家領袖包括：亞美尼亞總理帕申因、俄羅斯總理米舒斯京、危地馬拉總統賈馬太、玻利維亞臨時總統阿涅斯、多明尼加共和國總統阿比納迪爾。其他還有伊朗第一副總統賈漢吉里、另一副總統埃卜特卡爾、以色列衞生部長里茲曼、印度副總統奈杜、已病歿的鐵路部國務部長安加迪等。