特朗普染疫：或趁機攻擊中國　爭取同情票刺激選情

美國總統特朗普在大選前一個月確診新冠肺炎，需隔離一段時間，意味他無法在最後關頭衝刺。有意見認為，特朗普屢次淡化疫情、現身公開場合大多不戴口罩，確診將令他無法挽回劣勢；但亦有分析指特朗普可以趁機會攻擊中國，為自己爭取同情票，反而有利選情。

近大半年來特朗普多次嘲笑專家，又在未經科學實證下，稱羥氯喹可治療新冠肺炎，更一度建議注射消毒劑、或使用紫外光「殺死」病毒，令醫學界人士側目。他曾多次預測病毒「將會消失」，以及被指為保民望，急急在疫情高峰期要求各州重啟經濟活動，惹來各方抨擊。

特朗普日前與民主黨候選人拜登進行首場電視辯論期間，曾取笑對方戴口罩；結果特朗普確診後，網民紛紛在社交網幸災樂禍地，稱前者「現眼報」。《紐約時報》分析指，即使特朗普病情不太嚴重，確診感染也可能對其政稟造成毀滅性打擊，因為近月來他一直淡化疫情，但這種病毒每天造成約1000多名美國人死亡。

特朗普確診影響未來一個月的造勢活動，亦可能錯失下一場電視辯論。但亦有輿論認為，即使特朗普確診都不會降低他的支持率，始終他的民調多月以來低於拜登。儘管他在白宮隔離養病，亦會加大力度抨擊中國隱瞞疫情，對華強硬的姿態甚至比之前更大。處於弱勢的特朗普或會趁機打溫情牌，爭取同情票，對現時不明朗的選情有利。另有分析指，民主黨總統候選人拜登為顧及形象，難以在此刻攻擊政敵抗疫不力，對特朗普團隊的攻擊都會降溫，因此拜登未來一個月更好的策略是多宣傳自己，少抨擊對方。

在微博上，中國網民亦非常關注特朗普確診，不過有人提出質疑，認為特朗普在大選臨近才確診，目的是想拖延大選，「如果特朗普感染了新冠，那麼拜登也危險了，兩人曾經近距離互動。假如二人都感染了，那麼美國總統大選會不會延期呢？」