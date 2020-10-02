特朗普染疫：末日飛機出動　軍方否認有異動

美國總統特朗普身為三軍總司令，他公布確診感染新冠病毒後，隨即有追蹤軍機動向的眼利網民發現，軍方兩架可下達發射核彈指令的指揮飛機，同時在東西兩岸上空飛行，引起外界熱議。美軍強調這是例行訓練，與總統染疫無關。

根據網民提供的資料，涉事指揮飛機為隸屬於海軍的E6B，當地時間周五（2日）凌晨分別在接近首都華盛頓特區的東岸對出海域上空，以及西岸俄勒岡州上空飛行。當美軍核武部隊的地面控制中心被摧毀或癱瘓時，這款軍機可提供指揮與控制能力，在空中向出海值勤的戰略核潛艇或陸基洲際彈道導彈下達發射指令。

外界關注這款「末日飛機」在特朗普公布染疫後「現身」，是否意味美軍的戰備狀態出現變化。參謀長聯席會議發言人周五表示，軍方的警戒級別沒有變動，繼續隨時捍衞國家及國民，部隊的戰備狀態及能力維持不變。國防部一名高級官員強調，「總統依然是三軍總司令」，又指E6B當時執行例行訓練任務。

根據公開取得的飛行數據，該兩架E6B過去31天分別飛行20天及18天。有軍事專家提到這款軍機經常飛行，包括同時在不同地點「現身」，認為外界不應過度解讀。現時有16架E6B在海軍服役，今年8月4日，美軍試射一枚陸基洲際彈道導彈時，便罕有由E6B利用空中發射控制系統下達發射指令。

不過，特朗普染疫令外界關注對美國國家安全指揮系統的影響，美國軍事網站The War Zone發文解釋，此事關乎政府的延續性、對核威懾力量的指揮與控制。美國總統不論去到何處，都有一位美國軍官拿着俗稱「足球」的「核手提箱」跟隨，內裏藏有遙控指揮介面，讓總統在核危機時使用，並下令發射核武。

文章提到，美國總統緊急作出涉及核武的決定時必須思維清晰，但這易受新冠病毒影響。隨着副總統彭斯確認沒有染疫，文章指理想情況是，特朗普願意讓對方作出戰略決策，直至自己完全康復，彭斯這段期間留在安全的環境工作。