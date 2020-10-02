新冠肺炎：眾議院通過2.2萬億美元紓困法案

美國民主黨控制的眾議院周四（1日）以214票對207票，通過2.2萬億美元（約17.16萬億港元）的新冠肺炎紓困法案，但預料難以在共和黨把持的參議院通過。民主黨籍眾議院議長佩洛西和財政部長姆紐欽，下周將繼續就法案再度協商。

佩洛西和白宮近日持續磋商，特朗普政府周三（9月30日）提出讓步，願意將紓困法案金額提高至1.6萬億美元，較共和黨提出的1500億美元多，包括為州和地方政府提供2500億美元的資金、重新發放每周400美元（約3100港元）的失業援助等，但方案未獲佩洛西同意，白宮隨後攻擊佩洛西不認真。

眾議院於周四晚表決通過民主黨提出的法案，但共和黨全數投反對票。白宮幕僚長梅多斯表示，2萬億美元已是最高門檻，否則總統特朗普不會同意。同日，佩洛西向記者表示，白宮方案「不是半條麵包，而只是麵包屑」按民主黨要求，每周失業援助應有600美元（約4650港元），以及為州和地方政府提供更多資助。佩洛西引用「機會成本」概念，解釋民主黨正在爭取利益最大化，所以不願草率同意，但指協商將會繼續。