報告︰全球可再生能源發電量　去年首超過核電

由法國、日本、英國等國組成的國際團隊日前提交報告稱，全球可再生能源發電量在去年首次超過核電。太陽能和風力發電驟增的同時，核電因發達國家相繼出現報廢反應堆的動向明顯停滯，僅處於略高於去年發電量的水平。

團隊成員兼顧問施奈德（Mycle Schneider）指核電的發電成本較高，在全球能源市場已完全失去競爭力。世界核能產業現狀報告2020年版顯示，核電站去年啟動發電的分別為俄羅斯3座、中國2座、南韓1座，發電量為2657萬億瓦時，較上年增加3.7%。但仍未及東京電力福島第一核電站事故前在2006年達到的最高值。

法國、德國、美國等決定報廢並關閉的核電站在去年有5座，今年上半年有3座。不包括大型水力發電的可再生能源發電量在去年增至2806萬億瓦時。風力增加12.6%，太陽能增加24.3%。

報告指出，從發電成本來看，核電每1千瓦時需15.5美分（約1.2港元），而太陽能和風力則低至4美分（約0.3港元）左右，有巨額投資參與相關開發。有關日本，報告提到關西電力財物收受問題和核電推遲重啟等，稱有預測認為2029年底的核電發電率僅為8.4%。報告還指出，涉及放射性物質的核電與其他發電方式相比，新冠肺炎疫情蔓延導致的檢查作業延遲對安全性影響更大。