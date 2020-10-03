美建新核武抗中俄　洲際導彈耗1106億美元

美國軍方對海陸空核威懾力量實施現代化，美媒周五（2日）引述國防部內部文件，估計新一代陸基洲際彈道導彈項目將耗資1106億美元（約8626億港元）。

國防部上月向軍火商諾斯諾普格魯曼簽約，研發及生產陸基戰略威懾（GBSD）系統，取代自1970年代起服役的民兵3型陸基洲際彈道導彈。根據五角大樓上月21日的內部文件，GBSD項目涉及659枚導彈，25枚用作初期測試，餘下634枚將部署在發射井、備用及後期測試。空軍及國防部預測，不計算導彈搭載的核彈頭，單計導彈項目的成本，最高可達958億美元，高於4年前預測的850億美元。

GBSD日後將搭載W87-1核彈頭，根據國家核安全管理局及國會旗下政府問責局的報告，該項目成本估計達148億美元。不過，國防部評估後認為，經過早前的「技術成熟度和降低風險」階段後，GBSD生產延誤及成本超支的風險已減少。

文件又預測GBSD具備初始作戰能力的時間，由原先2029年4月至6月延至2031年4月至6月。美國軍控協會指在海陸空核威懾力量中，陸基洲際彈道導彈的價值最低，因此花費巨額在這武器上是不必要，應投資在更重要的國家安全項目。

不過，前白宮國家安全委員會官員莫里森（Tim Morrison）稱，GBSD將服役至2075年，成本既負擔得起，亦是對美國及盟友的安全重要投資。他又形容，美國面對中國及俄羅斯的軍備競賽，放棄陸基洲際彈道導彈的想法是完全瘋了。

與此同時，空軍採購新一代戰略轟炸機B21，海軍亦斥資1280億美元（約9984億港元）建造12艘新一代戰略核潛艇，首艦本月開始動工，屬於哥倫比亞級。這項涉及海陸空三位一體核威懾力量的龐大現代化工程，預計包括研發、採購及長期支援方面，到2046年時總共耗資納稅人1.2萬億美元（約9.36萬億港元）。