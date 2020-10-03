特朗普染疫：拜登夫婦無確診　照往密歇根州拉票

美國總統特朗普伉儷感染新冠肺炎後，周二（9月29日）與特朗普同場辯論的民主黨候選人拜登，周五（10月2日）與妻子吉爾接受新冠病毒測試，結果證實二人無染疫。拜登在Twitter宣布消息，之後按計劃前往密歇根州出席公開活動。他向支持者講話時祝福特朗普夫婦早日康復，並再次呼籲民眾戴口罩防疫。

拜登表示，得悉特朗普染疫後與吉爾於周五早上接受兩次新冠病毒檢測，均顯示二人沒有染疫，於是按計劃到密歇根州拉票，但因要等待測試結果，確保自己無事，所以遲到數小時才現身，活動規模亦有縮減。

拜登向支持者發表演說時有戴口罩，他首先祝願特朗普及第一夫人梅拉妮亞健康及安全，早日康復。他指，這與政治無關，是提醒所有人要認真看待疫情，要做好自己的責任，聽從專家建議，勤洗手、保持社交距離，在公眾地方戴口罩。他指，戴口罩與人們是否堅強無關，這是每個人的責任，是保護身邊的人，呼籲民眾做「愛國者」。

同日較早前，拜登的競選經理迪倫（Jen O'Malley Dillon）向同事發電郵，要求他們採取一切預防措施保護拜登、副手賀錦麗及二人的家人，禁止員工在未經批准之下在社交網發表有關特朗普染疫的貼文。拜登陣營亦宣布，即日起停播有關特朗普的負面競選廣告。