傳TikTok交易案審批緩慢　或推遲至美國大選後才完成

中國科技公司字節跳動仍未就旗下影音應用程式TikTok的交易案，獲得美國政府批准。美媒周五（2日）引述消息報道，字節跳動正與美國監管機構商討最終定案，以處理未解決的安全疑慮，惟目前審批過程緩慢，可能推遲至下月3日美國大選後才完成。

報道引述知情人士指，字節跳動仍與美國科技公司甲骨文敲定TikTok交易的細節，並與美國外商投資審查委員會（CFIUS）商討最終定案，但目前仍有多個問題未解決，包括數據安全、中資在新公司TikTok Global的持有權、在美國設立50億美元（約390億港元）教育基金一事。

美國總統特朗普曾表示，若未能在下12日前達成交易，TikTok就要在美國終止營運，但知情人士指若談判下月持續，死線可能會再延期。消息又指，美方審批過程緩慢，原因之一是有大量細節需要敲定；此外特朗普現在關注的是通過其提名的最高法院大法官新人選，以及在大選中爭取連任，而非TikTok；加上特朗普染疫令情況更添變數。

根據目前的方案，甲骨文及另一美企沃爾瑪將在TikTok Global持有較少股份，但在公司董事會5名成員中美國公民要佔4人。知情人士指，各方正討論讓所有董事會成員的投票權相等，意味沒有人的影響力大於其他人，料負責數據安全的甲骨文不會派人加入董事會。CFIUS、TikTok及甲骨文均未證實上述消息。