特朗普染疫：接受抗體雞尾酒療法　安全性待驗證

美國總統特朗普確診新冠肺炎後，白宮醫生為他提供多株抗體雞尾酒療法，這種療法被指是現時遏止新冠病毒感染引致嚴重疾病其中一種最有效的藥物。特朗普已開始出現症狀，被送往沃爾特里德國家軍方醫院接受醫學監測。

美國藥物製造商再生元製藥（Regeneron）周五（2日）表示，已應醫生要求根據特殊緊急情況，為特朗普注射雞尾酒療法單次8克劑量。由於特朗普年屆74歲，屬高風險人士，醫生指他的抗體正在和病毒「賽跑」，透過多株抗體雞尾酒療法增強自身免疫系統，以打敗病毒並完全康復。

該藥商表示，這種抗體療法提取兩種在實驗中研發、對抗新冠病毒效果最好的抗體，但仍處於後續的測試階段，將繼續研究。藥商早前表示，有275名輕症患者使用過這種療法，結果顯示可縮短症狀持續的時間及減少體內病毒。但該療法未獲食品及藥物管理局（FDA）正式批准，安全性及效力有待認證。

此外，白宮醫生康利（Sean Conley）表示，特朗普亦有服用鋅、維他命D、抗酸藥法莫替丁（Famotidine）、補充劑褪黑素（melatonin）及亞士匹靈等。但上述藥物未獲證明對新冠病毒有效。