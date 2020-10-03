特朗普染疫：大法官提名記招播毒　7人染疫包括特朗普夫婦

美國前白宮高級顧問康韋周五（10月2日）宣布確診新冠肺炎，她上周五（9月25日）曾到白宮玫瑰園出席由總統特朗普主持的最高法院大法官提名記者會，同場的共和黨籍參議員提利斯（Thom Tillis）及邁克．李（Mike Lee）亦確診，至今該活動有7名與會者染疫。

康韋在Twitter指自己確診，病徵溫和，有輕微咳嗽，感覺良好，在醫生建議下接受隔離。同日較早前，參議院司法委員會成員提利斯及邁克．李亦宣告染疫，二人與康韋都有出席大法官提名記招。邁克．李當時無戴口罩，確診後有病徵；提利斯則有戴口罩，染疫後無病徵。二人指自己會隔離10日，而司法委員會將於10月12日展開大法官提名聽證會，參議院少數黨領袖舒默隨即要求押後聽證會。記者會上其他確診者的身份暫時未明。

特朗普上周五邀請大批賓客到玫瑰園見證他提名保守派女法官巴雷特，第一夫人梅拉妮亞亦有現身，當時很多人無戴口罩，包括特朗普及巴雷特。部分人見面時有擁抱等身體接觸，座位亦無按社交距離要求擺放。美媒指，康韋是上述活動的最新一名感染者。