特朗普染疫：改視像造勢　競選經理確診

新冠病毒攻陷白宮及總統特朗普競選團隊，特朗普競選經理斯蒂平（Bill Stepien）周五（2日）確診新冠肺炎，是繼共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）後，特朗普陣營第二位要員確診。因應特朗普確診，其競選活動將改為視像形式或押後舉行。

斯蒂平出現類似流感的溫和病徵，在康復期間會自我隔離、遙距工作，副經理克拉克（Justin Clark）將暫時主理競選事宜。斯蒂平於周二（9月29日）陪同特朗普往返俄亥俄州克里夫蘭出席首場總統候選人辯論，與特朗普及早前確診的白宮顧問希克斯一同乘坐空軍一號；他周一（9月28日）亦有到過白宮見特朗普。

麥克丹尼爾則於上周五（9月25日）陪同特朗普出席一個籌款活動，當日早上接受檢測時無染疫，至周三（9月30日）再檢測則顯示確診。

此前，斯蒂平表示所有早前宣布特朗普會參加的競選活動，將改以虛擬形式舉行或延期，並已取消原定周五在佛州舉行的造勢大會，延後了威斯康辛州周六（3日）的活動；第一夫人梅拉妮亞的活動亦會押後。美媒指，特朗普陣營計劃改為倚重無染疫的核心人員繼續拉票，包括副總統彭斯、特朗普兒子唐納德及埃里克等人。