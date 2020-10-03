特朗普染疫：美國庚子年魔咒　堪輿學家指總統多災多難

新冠肺炎疫情在全球持續，美國總統特朗普亦不幸染疫，適逢今年是庚子年，回顧歷史，庚子年都會伴隨重大災難或歷史轉折，不少美國總統在庚子年遇上意外、患病或遇剌，導致不能完任。有堪輿學家直指庚子年不利西方國家，領導人更會首當其衝，運程更差，影響健康及施政。

翻查歷史，庚子年對美國元首影響甚大，其中屬庚子年的1840年，當年任職總統的哈里森，有傳在就職典禮時染上感冒，及後肺炎身亡；麥金萊在1900年獲連任，當年亦是庚子年，惟翌年遇刺身亡；1960年也是庚子年，當年當選的甘迺迪任內便遇刺身亡；至今年的庚子年，特朗普與夫人梅拉妮亞則證實感染新冠肺炎。

「神仙難過豬鼠年，其實都可以話『西方難過庚子年』。」堪輿學家周漢明表示，中國傳統曆法中天干地支的五個子年，甲子年、丙子年、戊子年、庚子年及壬子年，皆不利西方國家，美國當然身受其害。他指出，歷屆美國總統入住的白宮五行屬金，金生水，會洩氣，若領導人本身氣運強勢可順勢洩走衰氣，但現任美國總統特朗普運勢稍弱，因此會影響美國風水，而至當事人身體、施政及整體運程方面都會比較差；而且白宮坐南向北，每逢「子年」都會犯太歲，今年更是坐「病符」向「太歲」，「太歲星」在術數天文屬木星，木星會影響政治人物、民生及疾病，「啲衰運會走埋一齊，領導人更加會首當其衝。」