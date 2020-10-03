首張黑洞圖片　再證愛因斯坦相對論成立

首張黑洞圖中，明亮的橙色背景下可見黑洞的「影子」。

去年4月公開的人類天文史上首張黑洞圖片震撼全世界，負責研究的國際科學家團隊周四（1日）在《物理評論快報》發表一項研究結果，指透過分析首張黑洞圖片，再次驗證了物理學家愛因斯坦廣義相對論的預測。未來仍需進一步研究來確認該理論是否與天體相匹配。

黑洞一旦形成，就會有一個稱為「事件視界」的介面，就像一幅無形的牆把內部扭曲的時空與外界時空相隔開，即使光也不能穿透。來自「事件視界望遠鏡」（Event Horizon Telescope，EHT）項目的研究人員，分析了位處M87星系中心的、質量是太陽的65億倍的黑洞圖像後發現，黑洞不會投下典型意義上的陰影，亦不會發射任何光，但它被一個視界周圍的吸積氣體熱盤所包圍。

視界作為不能返回的點，這種熾熱明亮的氣體就形成了黑洞的「影子」，黑洞的巨大引力可以彎曲時空，如同放大鏡一樣令陰影看起來比實際更大。研究人員又測量了這種扭曲，發現這個黑洞陰影的大小與廣義相對論所指的相符，也就是物質扭曲時空來產生引力。

團隊在研究中曾試圖推翻廣義相對論，該理論已被證明與宇宙的觀測結果一致，但科學家未能證明它如何與重力有巨大作用。研究結果表明，即使在黑洞旁邊這種最極端的條件下，廣義相對論仍然成立。

研究作者之一、美國新澤西州高級研究所的梅德羅博士（Lia Medeiros）表示，今次研究證明利用黑洞圖像來測試引力理論是可能的，標誌黑洞天體物理學新紀元的開始。

廣義相對論小資料

廣義相對論由愛因斯坦等人自1907年開始發展，在1915年基本完成。該理論在天體物理學中有非常重要的應用，其中預言了某些大質量恒星終結後，會形成時空極度扭曲以至於所有物質（包括光）都無法逸出的區域，即黑洞。