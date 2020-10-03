一周大選重點：倒數1個月　特朗普染疫成十月驚奇

美國大選周六（10月3日）進入倒數一個月之際，總統特朗普伉儷於周五（10月2日）宣布確診新冠肺炎，震驚全球，成為今屆選舉的首個「十月驚奇」，勢左右選舉大局。特朗普周二（9月29日）的首場總統候選人辯論才剛諷刺對手拜登經常戴口罩，結果現時自己中招，有支持者直言特朗普一早就應該戴口罩，甚至揚言不會再投票結他。

本周有關特朗普的「驚奇」消息不斷，先有美媒踢爆他在過去15年有10年無交所得稅，於2016年至2017年亦只繳交了750美元（約5850港元）稅款，這自然成為特朗普在大選戲肉之一、首場總統候選人辯論受狙擊話題之一。他雖然否認無交稅的指控，但說漏嘴稱「生意人都不想交稅」，承認自己利用奧巴馬政府通過的稅則取得稅務減免，更形容自己「聰明」。

特朗普本想以拜登的健康疑慮說事，質疑拜登曾服藥改善辯論表現，要求對方上辯論台前做藥檢，又諷刺「拜登會戴我見過的口罩露面」。不過，特朗普在辯論後兩日即宣布確診，他取笑拜登戴口罩的言論即成外界調侃對象。

特朗普在距離大選一月個之時染疫，不少原定舉行的競選活動要推遲甚至取消，其團隊打算讓無染疫的核心成員頂上拉票，但欠缺特朗普這位「總司令」做生招牌，難免打擊造勢工程。另一邊廂的拜登，趁勢利用特朗普確診推銷自己呼籲民眾做好防疫的立場。