特朗普染疫：一度高燒心悸　最初拒入院

美國總統特朗普繼續留院治療新冠肺炎，美媒披露特朗普確診後一度發高燒及心悸，最初不願意聽從白宮醫生建議到馬里蘭州沃爾特里德國家軍方醫院，後來醫生警告他病情惡化的話就要用輪椅或擔架送院，他最終等到美國股市上周五（2日）收市後離開白宮入院。

雜誌《名利場》上周六（3日）引述多名白宮及共和黨消息人士報道，特朗普上周五一度發燒燒至攝氏39.4度，需要在白宮吸氧，晚上出現心悸，相信是試驗性的抗體療法副作用。特朗普憂慮病情，懷疑自己能否戰勝新冠病毒，問幕僚自己會否像早前因新冠肺炎病逝的富商好友切拉（Stanley Chera）一樣。

翌日，特朗普感覺好轉，有知情人士稱白宮幕僚長梅多斯說若特朗普周二（6日）可以出院，就可以克服最艱難時刻，一旦周二之後仍要留醫，「最糟糕還在後頭」。

消息人士亦指，特朗普最初不想在距離大選僅一個月時入院，但醫生向他發「最後通牒」，稱特朗普可以行動自如時去醫院，或是稍後待病情轉差時被逼坐輪椅或瞓擔架入院，向特朗普表明「你可以現在去醫院或由我們稍後送你去，沒有商量的餘地」。最終特朗普在美股收市後，自行步上海軍陸戰隊一號直升機前往醫院。

另有美媒稱，特朗普在幕僚的支持下，希望去醫院時外界可看到他是自行登上直升機，證明自己仍可活動，有能力繼續履行總統職務。