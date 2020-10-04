特朗普染疫：醫生稱中招72小時　外界質疑上周三已確診

美國總統特朗普於當地時間上周五（10月2日）凌晨宣布確診新冠肺炎，惟白宮對外界公布特朗普病情及確診時間的說法屢有出入，惹來質疑。白宮醫生康利（Sean Conley）上周六（10月3日）見記者時說特朗普確診72小時，若按此推算其確診時間應為上周三（9月30日），而非上周五。白宮隨即解釋，康利所指的是特朗普確診第3日。

美媒引述白宮官員指，特朗普於上周四（10月1日）從新澤西州貝德明斯特出席籌款活動返回華盛頓後，接受了快速測試，顯示他感染新冠病毒。之後特朗普再做一次聚合酶鏈式反應測試（PCR Test），結果亦顯示他確診。特朗普在上周五凌晨1時左右，在Twitter宣布自己與夫人梅拉妮亞確診新冠肺炎。

康利上周六中午在馬里蘭州沃爾特里德國家軍方醫院外見記者時，說「特朗普已確診72小時」，意味特朗普的確診時間應為上周三中午，比外界所知的上周四午夜至上周五凌晨這段時間推前，即特朗普確診後可能按原定行程工作了一整日。白宮立即出面澄清，指康利說的72小時是指踏入「第3日」。

報道稱，白宮不少官員都不知特朗普的最新情況，有人甚至要看新聞才知進展，批評白宮欠透明度及協調。