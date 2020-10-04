修憲公投前爆示威　少年遭防暴警推落河重傷

青年（紅圈及小圖）當時已經並無知覺。

智利修憲公投前夕，反政府示威持續8個月仍未平息。首都聖地亞哥上周五（2日）有2000人上街抗議，觸發大規模警民衝突，防暴警以高壓水炮及催淚彈驅散示威者，期間1名警員涉嫌把1名16歲少年從橋上推落河，導致對方重傷昏迷，檢察官辦公室將調查事件。

事發於聖地亞哥的地標意大利廣場，約100名示威者與防暴警發生衝突。片段顯示，一名警員突然撲向一名少年，令他的上半身懸空在橋樑的欄杆外，令他如「倒豎蔥」般跌入混濁的馬普丘河中，防暴警其後在原地呆望河中。另一角度片段顯示，少年墮河後面朝水中毫無知覺，鮮血把河水染紅。在目擊者協助下，消防員把傷者從河中救起送院，目前情況穩定。

當日衝突導有16人被捕，4名警員受傷。涉事警員隸屬內政部轄下的卡賓槍騎兵，目前面臨停職處分。卡賓槍騎兵發言人指傷者是失去平衡墮橋。事發片段及相片引起民眾怒火，有人號召本周末再次舉行大型示威，反對黨要求涉嫌多次侵犯人權的卡賓槍騎兵指揮官羅薩斯（Mario Rozas）辭職。

智利政府表示，已下令調查事件，並譴責任何形式的暴力。從去年十月至今，卡賓槍騎兵被指8575次侵犯人權，最終只有16名警員免職。修憲公投將於本月25日舉行，決定是否修改時任總統皮諾切特，於1973年至1990年獨裁統治時製訂的憲法。