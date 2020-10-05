郵局寄失中獎彩券　佛州女靠傳媒「追」獎金

美國佛羅里達州一名女子購買彩券後，於7月下旬幸運地中了1000美元（約7800港元），惟因疫情關係只能寄信到彩券公司兌獎，詎料彩券在郵寄途中遺失了，令女子一場歡喜一場空。最後她在傳媒的幫助下，成功「追討」獎金。

居於佛州赫爾南多縣的62歲女子伯吉斯（Sue Burgess）於7月29日收到中獎通知。按照規定，中獎彩券必須在指定時間內交到彩券中心才可領獎，惟受到疫情影響，全部公司都關門，伯吉斯立即透過掛號將彩券寄出去。不幸的是，當她追蹤信件進度時，發現掛號信8月12日上午到達特拉哈西郵局後就沒有下文。

伯吉斯後來獲知這筆千元獎金已改贈他人，彩券公司更明確指「沒有彩券，就沒有獎金」，但公司亦略帶彈性地表示，若她最後有找到掛號信，就算已過兌獎期限，仍會支付獎金。不過，她的信件已失蹤一段時間，恐怕難以尋回。

失望的伯吉斯為此向傳媒求助，當消息被大幅報道報後，事情出現轉機。伯吉斯上周四（1日）興奮地指，彩券公司不但會支付獎金，更用快遞方法將獎金送到她手上，同時附贈禮品作為補償。