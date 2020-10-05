特朗普染疫：短暫離院　醫生民主黨齊轟瘋狂

美國總統特朗普的新冠肺炎病情好轉，周日（4日）一度乘專車短暫離開留醫的馬里蘭州沃爾特里德國家軍方醫院，惹來爭議。有醫生及民主黨議員直斥特朗普令保護他的特勤局人員陷於染疫風險，行徑瘋狂。白宮則稱，特朗普出行是獲主診醫生批准，亦有採取措施保護同行人士。

特朗普當日戴上布口罩，在總統專車內向醫院外的支持者揮手致意，車隊圍着醫院行駛一周後回程。沃爾特里德國家軍方醫院醫生、沒有參與治療特朗普的菲利普斯（James Phillips）在Twitter稱，總統專車不僅防彈，其密閉設計更防化武襲擊，但在內的傳播新冠病毒的風險其實與外面一樣高。他直指特朗普今次「完全多餘」的出行令所有同車人士為這場政治騷而有可能染疫，甚至死亡，他們應立即隔離14日。

民主黨眾議員帕斯拉爾（Bill Pascrell）批評特朗普只為向其支持者致意而讓特勤局人員冒生命危險，是「該死的恥辱」。其黨友斯沃爾韋爾（Eric Swalwell）直斥特朗普令其他人暴露於病毒之中是過失犯罪，稱「為特勤局人員祈禱」。

白宮發言人麥克納尼受訪時為特朗普護航，指總統想多謝支持者，讓美國人知道他能渡過這一關。特勤局拒絕評論事件，稱不會對保護任務置評。

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