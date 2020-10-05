特朗普染疫：新澤西州追蹤206人　曾與特朗普同場籌款

美國總統特朗普當地上周五（2日）凌晨宣布確診新冠肺炎，前一日才到過新澤西州薩默塞特縣出席籌款活動。縣政府在特朗普確診後聯絡206名該活動的賓客及工作人員，要求他們留意有否出現感染徵狀；白宮早前已向當地提交一份有206人的賓客名單。

特朗普上周四（1日）到薩默塞特縣出席籌款活動，約100人支付了5萬美元（約39萬港元）與特朗普合照，約20人則參與了歷時約45分鐘的圓桌會議，他們當時坐在特朗普身邊。衞生部門指，官員上周五開始聯絡工作人員及賓客，建議他們留意自己有無新冠肺炎病徵，若近距離接觸過特朗普及其職員就要自我隔離14日。官員稱，相關人士應待活動後5至7日才接受病毒檢測，否則結果未必準確。

有參與活動的人士指，特朗普確診後令他們憂慮自己都中招，會接受檢測。有人則稱，工作人員、特朗普的隨行官員、特勤局人員等當日都有戴口罩，特朗普與賓客合照或開圓桌會議時，都有保持疾病控制及預防中心（CDC）建議的1.8米距離。

美媒早前指，特朗普出席完上述活動返回白宮後接受快速測試，證實染疫。美國廣播公司（ABC）引述消息指，特朗普最早於上周三（9月30日）黃昏出現病徵，有疲態，當時其最親密顧問、後來確診的希克斯正自我隔離。被問及為何如常舉行籌款活動，特朗普競選陣營首席發言人米勒（Jason Miller）稱當時有量體溫等措施，但他不是白宮人員，不清楚特朗普花多少時間與希克斯接觸。

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